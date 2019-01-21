"Нафтогаз" настаивает, что аудиторы не должны проверять "Укрнафту"

НАК "Нафтогаз Украины" настаивает, что аудиторы не должны проверять компанию "Укрнафта".

Об этом говорится в ответе НАК "Нафтогаз Украины" на запрос журналистки экспертной организации StateWatch Ольги Евстигнеевой.

Так, в "Нафтогазе" сообщили, что в "Укрнафте" нет корпоративных прав государства.

"Отмечаем, что ПАО "Укрнафта" не является субъектом хозяйствования государственного сектора экономики, поскольку не имеет корпоративных прав государства в уставном капитале, что подтверждается выпиской со счета в ценных бумагах, в соответствии с которой акционером ПАО "Укрнафта" является НАК "Нафтогаз Украины", об указанном было сообщено Государственной аудиторской службе", - настаивают в "Нафтогазе".

При этом, на дополнительный запрос журналистки "Нафтогаз" отказался обнародовать выписку со счета в ценных бумагах ПАО "Укранафта".

Также в "Нафтогазе" утверждают, что национальная газовая компания является одним из многих акционеров и поэтому не может принять единоличное решение о проведении служебных расследований в ПАО "Укрнафта".

Напомним, ранее ЭП сообщала, что "Укрнафта" не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки деятельности компании за период 2015-2018 годов. Данный аудит необходим детективам Национального антикоррупционного бюро и другим правоохранительным органам, которые расследуют многомиллионные махинации в нефтяной компании.

Тогда пресс-служба "Укрнафты" заявила, что аудиторы проверяют только государственные компании. А "Укрнафта" к таковым не относится. Аудиторская служба направила письмо с жалобой на премьера Владимира Гройсмана. Впрочем, там не стали разбираться в конфликте, и переслали жалобу "Нафтогазу".

Напомним, расследование НАБУ касается оплаты ПАО "Укрнафта" компаниям группы "Приват" за фактически непоставленные нефтепродукты. Общий размер ущерба, причиненного в нескольких уголовных делах составляет около 14 млрд гривен.

Недавно Верховный Суд по делу с участием НАБУ признал недействительными 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов, заключенных между "Укрнафтой" и компанией "Котлас" на общую сумму 2,94 млрд гривен.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

По данным YouControl состоянию на декабрь налоговый долг ПАО "Укрнафта" составил почти 15 млрд гривен.

Экономическая правда