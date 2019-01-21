Зеленский рассказал о судьбе "Приватбанка" в случае победы на выборах президента

фото эльдара сарахмана

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский самостоятельно финансирует избирательную кампанию и отрицает причастность к крупным бизнесменам.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

На вопрос, вернется ли "Приватбанк" экс-акционерам банка олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в случае победы Зеленского на выборах, актер ответил: "Чего вдруг? Чего вдруг я это буду решать? Или вы что думаете, я пошел в президенты, чтобы возвращать банк? Нет".

"Я не собираюсь никому ничего возвращать", - заявил Зеленский.

На просьбу описать отношения с Коломойским Зеленский сказал: "Никаких отношений нет".

По его словам, никто из олигархов не сможет повлиять на решения Зеленского в случае избрания.

Кандидат в президенты страны также отрицает причастность олигарха Павла Фукса и народного депутата Евгения Геллера к финансированию избирательной кампании.

"Не надо мне приписывать этих людей. Я не имею к ним никакого отношения. Я не знаю, чем они занимаются, и не хочу знать", - сказал актер.

По его словам, предвыборная кампания финансируется им самим и его друзьями.

"Мы сами [финансируем кампанию]. [Предвыборная кампания финансируется] не только моего кармана... у меня есть друзья", - резюмировал Зеленский.

Полный текст интервью читайте по ссылке: Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день для победы клоуна

Напоминаем:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

Экономическая правда