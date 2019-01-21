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Украина и Израиль подписали Соглашение о зоне свободной торговли

Понедельник, 21 января 2019, 19:54

Украина и Израиль в понедельник, 21 января, подписали Соглашение о зоне свободной торговли.

Церемония подписания в Иерусалиме транслировалась в прямом эфире украинских телеканалов.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Перед церемонией Порошенко назвал этот день "историческим", ведь, по его словам, соглашение о свободной торговле готовилось в течение 50 лет.

Подписанию предшествовали несколько раундов переговоров. В частности, Петр Порошенко и Беньямин Нетаньяху встречались по этому поводу в Нью-Йорке и в Париже.

"Мы научились у Израиля, как защищать нашу страну, как укрепить нашу армию. И мы научились в Израиле, как сделать сильной и прозрачной нашу экономику. Я думаю, это очень важно", - сказал украинский президент.

По словам Порошенко, соглашение поможет снизить цену украинских товаров в Израиле, а израильских товаров - в Украине.

Европейская правда

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