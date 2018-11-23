Новости дня: о принятии бюджета, посылках до 100 евро, электрокарах и Коломойском

О чем все говорили сегодня?

О бюджете. В шесть утра Рада наконец приняла проект госбюджета на 2019 во втором чтении и в целом. Кажется, это был самое тяжелое принятия за всю историю независимой Украины.

Кроме того Рада приняла изменения в Налоговый кодекс.

Так, например, продлили льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года, уменьшили безналоговый лимит на посылки до 100 евро, однако отменила норму о "трех посылки" в одни руки.

О Коломойском. Лондонский суд отказался от дела Приватбанка против Коломойского.

Приватбанк собирается обжаловать это решение.

Об электроэнергии. Электростанции хотят поднять тариф на 15%.

О ценах на газ. В Минфине отметили, что цены еще обсуждаются с МВФ.

О компаниях. Skoda Transportations открыла свой первый офис в Украине.

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Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет

23 ноября в 6 утра Верховная Рада приняла проект сметы на 2019 год. Так рано бюджет еще не принимался. Впрочем, в принятом законе есть ряд рискованных показателей.

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