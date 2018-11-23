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Електростанції хочуть підняти тариф на електроенергію на 15% — голова НКРЕКП

П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:41

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні розгляне питання щодо підняття тарифів на електроенергію для генеруючих підприємств.

Про це повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - написала вона.

Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%.

"Будемо приймати рішення, захищаючи інтереси споживача", - підкреслила вона.

електроенергія

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Економічна правда
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