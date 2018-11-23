Електростанції хочуть підняти тариф на електроенергію на 15% — голова НКРЕКП
П'ятниця, 23 листопада 2018, 12:41
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні розгляне питання щодо підняття тарифів на електроенергію для генеруючих підприємств.
Про це повідомила у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко.
"Сьогодні будемо розглядати тарифи для генеруючих підприємств. Якщо врахувати подані пропозиції - оптова ринкова ціна електричної енергії з початку 2019 року зросте більше ніж на 15%", - написала вона.
Кривенко зазначила, що "Енергоатом" просить підвищити тариф на виробництво електричної енергії на 65%, "Укргідроенерго" - на 46%, ТЕЦ - на 21%.
"Будемо приймати рішення, захищаючи інтереси споживача", - підкреслила вона.
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