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Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки

П'ятниця, 23 листопада 2018, 05:30

На чотири буде продовжений пільговий режим ввезення електрокарів — без сплати ПДВ та акцизу.

Відповідні зміни передбачені в законопроекті "бюджетного пакету" з податковими змінами (№9260), який напередодні підтримала Верховна Рада.

 

Документ передбачає, що до кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу.

Як відомо, дія відповідної норми повинна була закінчитися 31 грудня 2018 року.

Економічна правда


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