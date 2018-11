Приватбанк оскаржить рішення Англійського суду

"Приватбанк" оскаржить рішення Високого Суду Лондона щодо справи Коломойського.

Про це повідомляє прес-служба банку.

У Високому Суді Лондона відбулися слухання стосовно питань, які розглядалися в період з 25 липня до 31 липня 2018 року.

"Суддя дійшов висновку, що докази основним чином вказують на ретельно сплановані шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах, що відповідачі визнають, що банк має достатньо обґрунтовану справу для розгляду щонайменше на сотні мільйонів доларів, та, що договори поставок, оскаржені банком, є удаваними, використаними як прикриття для виправдання витоку величезних сум коштів із банку", - йдеться в повідомленні.

Однак, незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн доларів до 1.2 млрд доларів, - він дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

"Наразі, судове рішення не було офіційно винесене, оскільки суддя розглядає питання щодо суми достатньо обґрунтованої справи банку, що було подане для розгляду сьогодні вранці", - відзначили у Приваті.

"Це судове рішення є лише першим етапом процесу та банк отримав дозвіл на його оскарження в питанні юрисдикції, і беззаперечно впевнений, що в кінцевому підсумку йому вдасться привести свої позовні вимоги до розгляду в суді Лондона. Судовий наказ про всесвітній арешт активів залишиться чинним у повному розмірі до розгляду в Апеляційному суді інших питань банку щодо отримання дозволу на оскарження з інших підстав", - додали там.

Нагадаємо, Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Раніше про такий вирок суду розповідав народний депутат Сергій Лещенко.

За його прогнозом, після такого рішення справу, скоріше за все, закриють. А арешти активів Коломойського та Боголюбова, ймовірно, скасують.

Але джерела, близькі до Приватбанку, тоді заявили, що ніякого рішення у цій справі наразі немає, адже судове засідання відбудеться тільки в п'ятницю, 23 листопада.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

