Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у повідомленні Приватбанку, яке є в розпорядженні "Української правди".

"Незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій - на суму приблизно від 329 млн до 1,2 млрд доларів, - він дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів", - розповідають у фінустанові.

Згідно з повідомленням, наразі судове рішення не було офіційно винесене, оскільки суддя розглядає питання "щодо суми достатньо обґрунтованої справи банку", що було подане для розгляду у п'ятницю вранці.

"Це судове рішення є лише першим етапом процесу, та банк має намір оскаржити його", - йдеться в повідомленні.

Також у банку наголосили, що наразі наказ про заморожування активів Коломойського і Боголюбова залишиться в дії до тих пір, поки Апеляційний суд не почує подальшу заявку банку.

"Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, в кінцевому рахунку, здійснить правосуддя між сторонами", - цитуються у заяві слова голови правління Приватбанку Петра Крумханзла.

"Неминучим є те, що ці критичні питання щодо юрисдикції, які були оскаржені відповідачами, будуть визначені Апеляційним судом, і ми впевнені, що вони будуть вирішені на користь банку", - коментує партнер юридичної фірми "Хоган Ловеллс" Річард Льюіс.

Раніше про такий вирок суду розповідав народний депутат Сергій Лещенко.

За його прогнозом, після такого рішення справу, скоріше за все, закриють. А арешти активів Коломойського та Боголюбова, ймовірно, скасують.

Але джерела, близькі до Приватбанку, тоді заявили, що ніякого рішення у цій справі наразі немає, адже судове засідання відбудеться тільки в п'ятницю, 23 листопада.

Як повідомлялося, детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

