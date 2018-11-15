OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

О пенсиях. Введение накопительной пенсионной системы перенесли на год.

О "деньгах Януковича". Полторак и Аваков решили, как их поделить.

О Пенсионном фонде. Рева хочет отменить сроки возврата долгов Пенсионного фонда.

О праве выбора. Кабинет министров предоставил право выбора украинским семьям: пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией.

О дотациях. Гройсман пообещал поделиться "дотациями Косюка" с другими.

О поезде до Будапешта. 14 ноября в Мукачево из Будапешта прибыл первый тестовый поезд, который вскоре должен начать работу на маршруте на регулярной основе.

О чипсах. Чипсы Lay's начнут производить в Украине.

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