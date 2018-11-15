До України євроколією прибув перший поїзд з Будапешта

14 листопада в Мукачево з Будапешта прибув перший тестовий потяг, який незабаром повинен почати роботу на маршруті на регулярній основі.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на mukachevo.net.

Поїзд компанії MAV-START nemzetkozi utazasok прибув о 12:00, а в зворотний рейс відправився о 16:00 за київським часом.

Маршрут поїзда Мукачево-Чоп-Будапешт буде також пролягатиме через угорські міста Дебрецен і Н’їредьхаза. Орієнтовна вартість квитків - від 700 до 1100 грн.

Коли саме почнуть виконуватися регулярні рейси залізничники поки не повідомляють. Більше того, наголошують, що лише почали тестувати власне рух поїзду, а відтак можуть бути змінені як вагони, так і сам локомотив.

Нагадаємо, що проект пасажирського залізничного сполучення Мукачево-Будапешт обговорюється вже два роки. Запуск потяга між двома містами анонсували вже кілька разів, кожен раз він переносився.

Для прийому поїздів з Угорщини в Мукачево вже обладнали спеціальну платформу, а також відремонтували частину вулиці Вокзальної, яка веде до неї.

Найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше - СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

На сьогодні в Україні розташована найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) - на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

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