Полторак і Аваков вирішили, як поділити конфісковані "гроші Януковича"

Міністр оборони Степан Полторак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонували свої варіанти розподілу коштів спецконфіскату – так званих коштів Януковича, отриманих злочинним шляхом і конфіскованих на користь держави.

Відповідні рішення щодо розподілу цих коштів міністри винесли на засідання уряду 14 листопада.

Полторак пропонує спрямувати 4 млрд гривень на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки. Ще 1 млрд гривень, на думку міністра оборони, потрібно спрямувати на будівництво військових об’єктів.

Пропозиція Арсена Авакова полягає в тому щоб виділити 2 млрд гривень Державній іпотечній установі на забезпечення житлом поліцейських на умовах фінансового лізингу.

Додатково по 125 млн гривень міністр внутрішніх справ пропонує виділити Державній службі надзвичайних ситуацій на закупівлю пожежних машин та Національній поліції. Згідно проекту рішення, поданого Аваковим, ще в 49 млн гривень повинна отримати Адміністрація держприкордонслужби на закупівлю спецтехніки.

За словами в.о. міністра фінансів Оксани Макарової, уряд не прийняв остаточне рішення щодо того, як розподілити спецконфіскат.

"Було винесено два документа від різних розпорядників і за результатами обговорення і зауважень схвалено з доопрацюваннями. Відповідно, коли всі зміни буде внесено і фінальний текст буде підписано і опубліковано, тоді і буде розподіл (в межах дефіциту)", - зазначила вона.

За результатами засідання уряду ці рішення увійшли в пакет тих, які прем’єр доручив доопрацювати протягом трьох днів.

Як зазначається у супровідних документах до проекту бюджету на 2019 рік, уряд не вирішив, як розподілити конфісковані у 2017 році кошти у сумі 268,8 млн доларів, або 7,5 млрд гривень.

Галина Калачова, ЕП