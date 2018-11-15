Рева хоче скасувати терміни повернення боргів Пенсійного фонду

Міністерство соціальної політики пропонує скасувати конкретні терміни, у які Пенсійний фонд повинен повертати позички казначейству.

Таке рішення міністр соціальної політики Андрій Рева виніс на засідання уряду 14 листопада. Уряд остаточне рішення не прийняв, прем’єр Володимир Гройсман доручив його доопрацювати протягом трьох днів.

Як сказано у пояснювальній записці до проекту постанови, скасування термінів потрібне для того, щоб забезпечити своєчасну виплату пенсій та не допустити заборгованості з пенсійних виплат. Для цього потрібно внести зміни до порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду.

Мова про те, щоб виключити норму про повернення позичок до кінця поточного бюджетного періоду.

Це означає, що Пенсійний фонд зможе не повертати борги казначейству протягом року.

За законом, якщо у Пенсійного фонду не вистачає коштів для виплати пенсій, то такий дефіцит покривається за рахунок коштів державного бюджету.

Якщо передбаченого на покриття дефіциту ресурсу не вистачає, то державна казначейська служба виділяє Пенсійному фонду позики для покриття касового розриву по надходженнях єдиного соціального внеску.

З початку 2018 року ПФ брав позички у казначействі для фінансування пенсій, однак у липні цього року із цими виплатами сталася значна затримка.

Раніше ЕП повідомляла, що Пенсійний фонд повернув левову частку позичок, взятих з Єдиного казначейського рахунку.

Галина Калачова, ЕП