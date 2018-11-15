Українцям дозволили обирати між субсидією та пільгою на тепло

Кабінет міністрів надав право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.

Про це повідомляється на сайті teplo.gov.ua.

"Якщо родина має право на субсидію, однак її розмір невеликий і, на її думку, доцільніше сплачувати за комунальні послуги з врахуванням пільги, то необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення про припинення надання субсидії", - повідомили в уряді.

"І навпаки: якщо на опалювальний період сім’ї доцільніше користуватися субсидією, то необхідно подати заяву для призначення субсидії", - йдеться у повідомленні.

Підставою для надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг є посвідчення, яке вказує, до якої категорії пільговиків належить та чи інша особа, яка знижка з оплати за житлово-комунальні послуги їй належить.

При пільговій оплаті за послуги квитанції мешканцям надходять уже з урахуванням знижки.

Основними категоріями пільговиків, які мають право на комунальну знижку від держави, є:

учасники війни (50% знижка);

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (50% знижка);

особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, їх вдови (вдівці) (100% знижка);

учасники бойових дій (75% знижка);

особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижка);

ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (50% знижка);

жертви нацистських переслідувань (знижка від 50 до 100%);

діти війни (25% знижка).

Економічна правда