Чіпси Lay's вироблятимуть в Україні

"PepsiCo Україна", один з найбільших виробників продуктів харчування і напоїв, почав проект з локалізації виробництва чіпсів ТМ Lay's в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Delo.ua.

Запустити виробництво чіпсів планують до середини 2019 року на існуючому заводі в Миколаївській області. Наразі на цьому заводі виробляються сухарики "Хрусteam", соки "Садочок", дитяче харчування "Агуша", а також здійснюється первинна переробка сезонних овочів і фруктів.

"PepsiCo прагне до максимальної локалізації виробництва та використання сировини місцевих постачальників в країнах своєї присутності. Сьогодні ми ведемо підготовку до установки першої лінії з виробництва картопляних чіпсів, а також впроваджуємо власну агропрограму", - зазначила гендиректор "PepsiСo Україна" Ірина Козлова.

В рамках цієї програми планують забезпечувати господарства-постачальники картоплі насіннєвою базою, проводити навчальні семінари і тренінги, а також надавати цілорічну підтримку агро-командою.

Всього на рік планується виробляти близько 40-60 тис тонн картоплі особливих "чіпсових" сортів.

Також компанія планує розширити виробництво сухариків "Хрусteam" за рахунок установки другої лінії.

Потужність нових ліній і обсяг інвестицій компанія не розголошує.

Наразі PepsiCo виробляє чіпси під ТМ Lay's в Польщі.

Раніше PepsiCo зазначала, що в Україні значні обсяги необхідної сировини і досить високий професіоналізм бульбоносних господарств, щоб почати робити місцеві чіпси Lay's.

PepsiCo в Україні належать п'ять підприємств: завод з переробки фруктів, овочів і виробництву соків (Миколаївська обл.); завод з виробництва соків, газованих напоїв і холодного чаю (Миколаївська обл.), Харківський молочний комбінат; Київський молочний завод, де також знаходиться підприємство з виробництва дитячого харчування "Агуша", запущене в 2012 році.

Найбільшими брендами компанії в Україні є: "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", Lipton Ice Tea, "Єсентуки", "Аква мінерале", Lay's і "ХрусTeam".