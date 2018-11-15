Гройсман пообіцяв поділитися "дотаціями Косюка" з іншими

Програми підтримки агровиробництва з боку держави стануть більш адресними, а загальна сума дотацій досягне 7 мільярдів гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Прем'єр розповів, що в поточному році понад 6 тис агропідприємств отримали державну підтримку, майже 104 тис домогосподарств користуються програмами дотацій на худобу, а кількість робочих місць на селі перевищує 3 млн.

"Завдання Мінагрополітики - удосконалювати і краще таргетувати підтримку. В наступному році фінансування програм становитиме понад 7 млрд грн. Потрібні кращі механізми адресної підтримки, щоб агровиробники мали більше можливостей. Ми повинні не тільки бути присутніми на світових ринках, потрібна глибока переробка всередині країни", - сказав Гройсман.

За даними уряду, наразі агросектор займає майже 17% ВВП країни і приносить майже 38% валютної виручки.

За підсумками 8 місяців поточного року зростання агровиробництва становило 4,9%. 290 українських підприємств мають право експорту на ринки ЄС.

Обсяг капітальних інвестицій в агропідприємства за перше півріччя поточного року становив 26,9 млрд грн, що майже на 10% більше відповідного періоду минулого року.

Як повідомляла Економічна правда, підприємство Юрія Косюка "Вінницька птахофабрика" 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у 2017 році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій — 1,4 млрд гривень, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі. Другим найбільшим отримувачем дотацій став "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка— 517 млн гривень.

Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. В програму, зокрема, було додано нові форми державної підтримки, в тому числі і "часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів".

Миронівський хлібопродукт (МХП) — найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" тощо.

У червні ТОВ "Вінницька птахофабрика" відкрила нову лінію виробництва і до кінця року планує створити найбільші потужності з виробництва курятини в світі.

Як відомо, Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.

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Економічна правда