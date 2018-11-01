OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О санкциях. Россия ввела санкции против 322 украинских и 68 компаний. Здесь можно прочитать о том, каких украинских бизнесменов "наказал" Путин, а здесь - какие украинские компании попали под эти санкции.

В НБУ заверили, что это никоим образом не повлияет на макроэкономическую стабильность.

О WOG. Стало известно, что структуры олигарха Дмитрия Фирташа профинансировали строительство части автозаправочных комплексов группы компаний WOG.

После этого у Фирташа официально признали, что давали многомиллионные кредиты WOG. Сумма долга составляет более 460 млн долларов.

Об МВФ. В Национальном банке предполагают, что Украина до конца 2018 может получить транш от Международного валютного фонда в размере 1,5-1,9 миллиарда долларов.

О бюджете Минобороны. Львиная доля бюджета, выделенного Министерству обороны и его подразделениям, идет на строительство.

О технологиях. Китайский бренд опередил Samsung и представил первый смартфон с гибким экраном.

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Бизнесмены от WOGа: как сеть АЗС группы "Континиум" может перейти к Фирташу

Бизнес-империя покойного Игоря Еремеева трещит по швам. Кроме миллиардных долгов перед банками, группа должна сотни миллионов Дмитрию Фирташу. Его давно сватают в совладельцы сети заправок WOG, принадлежащей группе, но доказательств этому не было.

Поговорили. Порошенко рассказал бизнесу, чего ожидать с 2019 года

В повышении тарифов виноват не Гройсман, от налога на выведенный капитал никто не отказывается, а сферу железнодорожных перевозок будет регулировать новый закон. Об этом говорил президент на встрече с бизнесом.