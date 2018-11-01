WOG побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа

Структури олігарха Дмитра Фірташа профінансували будівництво частини автозаправних комплексів групи компаній WOG.

Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

Як наголошується, в розпорядженні ЕП є документи, які підтверджують, що Фірташ ще з вересня 2011 року почав системно вливати кошти у WOG.

"Протягом 2011-2013 років він інвестував у компанію близько 150 млн доларів. Ці кошти були виділені на конкретні інвестиційні проекти: будівництво або купівлю АЗС. Зокрема, мова йде про майже 70 об'єктів у різних областях України", - йдеться у матеріалі.

Автор відзначає, що від Group DF за освоєнням інвестицій наглядали Крістофер Четтертон і В'ячеслав Якимюк. Останній у 2011 році входив до наглядової ради "Надра банку" Фірташа.

За даними джерел ЕП, в даний момент обсяг інвестицій Фірташа у WOG становить 200-250 млн доларів.

Більш детально читайте у матеріалі: Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа

Микола Топалов, ЕП