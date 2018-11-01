У Фірташа офіційно визнали, що давали багатомільйонні кредити WOG

Сума боргу групи WOG перед компаніями Group DF Дмитра Фірташа становить понад 460 млн доларів.

Про це ЕП повідомили у прес-службі Group DF.

У компанії визнали факт заборгованності після публікації на ЕП розслідування, присвяченого групі компаній WOG та її заборгованності перед структурами Фірташа.

"Group DF офіційно підтверджує надання компаніям групи WOG фінансування у формі кредитів і позик протягом 2011-2015 років", - заявили у компанії.

"Сукупна сума боргу перед компаніями Group DF станом на 1 листопада 2018 року з урахуванням накопичених і невиплачених відсотків становить понад 460 млн доларів. У зв'язку з цим, Group DF зробить всі можливі правові заходи щодо повернення простроченої заборгованості", - повідомила Group DF.

При цьому у прес-службі заявили, що начебто ні Group DF, ні її власник, ні компанії, що входять до Групи, не є акціонерами компаній групи WOG прямо або опосередковано, ні через будь-які інші афілійовані компанії.

Раніше у матеріалі "Економічної правди" повідомлялося про те, що Фірташ в 2013 році отримав 6,55% акцій компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників основних активів групи "Континіум".

За даними ЕП, зазначений відсоток акцій був отриманий в обмін на списання боргів близьких до "Континіуму" компаній в "Надра банку".

Також повідомлялося, що WOG побудувала частину своїх заправок за гроші Фірташа.

Більш детально читайте у матеріалі: Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа

Микола Топалов, ЕП