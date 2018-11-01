У Нацбанку сказали, скільки грошей Україна може отримати від МВФ цьогоріч

Катерина Рожкова

У Національному банку припускають, що Україна до кінця 2018 року може отримати транш від Міжнародного валютного фонду в межах 1,5-1,9 мільярда доларів.

Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє "Укрінформ".

"Нещодавно Яків Смолій сказав, що (транш від МВФ - ред.) можна очікувати до кінця року. Стосовно суми - вона може бути, як мені здається, максимум між 1,5-1,9 млрд дол.", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що головною умовою для отримання цих коштів є прийняття Україною бюджету на 2019 рік.

"Є ще декілька питань до Національного банку - внесення змін у певні нормативні документи, що ми вже зараз відпрацьовуємо і будемо протягом двох тижнів їх приймати. Тому, якщо наші парламентарії готові будуть вчасно проголосувати за бюджет, і бюджетні показники залишаться в рамках контрольних параметрів, то ми встигнемо (отримати транш МВФ цього року - ред.)", - наголосила Рожкова.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

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