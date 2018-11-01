На що йде бюджет Міноборони — дослідження

Левова частка бюджету, виділеного Міністерству оборони і його підрозділам, йде на будівництво.

Про це йдеться в дослідженні експертів YouControl і Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони.

Близько 5% від ВВП, або майже 170 млрд грн з держбюджету-2018 планувалося виділити на національну безпеку і оборону України. Для порівняння, Великобританія витрачає 2% свого ВВП на оборону, Німеччина - 1%, США - 3%, Росія - 4%, згідно з даними Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

В Україні понад половину з цих 170 млрд грн - 86,6 млрд грн - протягом 2018 року повинно було освоїти саме Міністерство оборони. Ця сума відповідає 2,58% ВВП нашої країни і перевищує 8% від загального обсягу держбюджету.

За словами експертів НАКО, поки понад половина закупівель МОУ є таємними.

Так, придбання уніформ, медикаментів, дизпального і багато іншого відбувається публічно, а от військова і спеціальна техніка, боєприпаси до неї, а також роботи і послуги оборонного характеру закуповуються в рамках державного оборонного замовлення без застосування конкурентних процедур.

Згідно з даними bi.prozorro, МОУ та його підрозділи за період з 1 січня по 10 жовтня 2018 року провели майже 17 тис незасекречених закупівель.

Серед них були і процедури звітності (їх майже 60% від усієї кількості), і відкриті торги (близько 17%), і переговорні процедури (звичайні, в разі потреби і для потреб оборони) та ін.

Планова сума витрат за ними становить 27,3 млрд грн.

Згідно з дослідженням YouControl, левова частка бюджету, виділеного МОУ та його підрозділам, йде на будівництво.

29 підрозділів, а саме - квартирно-експлуатаційні управління та відділи з різних регіонів з 1 січня по 10 жовтня 2018 року підписали контрактів майже на 5 млрд грн. Це понад 32% від всієї суми договорів з незасекречених закупівель, які укладали підрозділи МОУ за вказаний період.

Варто зазначити, що на першому місці з сумою майже 8 млрд грн за цим показником виявився Відділ підготовки та проведення закупівель у напрямку тилового та медичного забезпечення управління проведення закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Якщо подивитися на ТОП-50 найдорожчих лотів (сума підписаних договорів за ними становила майже 4,8 млрд грн) в закупівлях МОУ та його підрозділів, можна виявити ще кілька цікавих фактів.

Так, контракт на найбільшу суму, а саме - на 471 млн грн, в період з 1 січня по 10 жовтня було укладено для придбання послуги з перевезення залізничним транспортом військових вантажів.

Але найбільша кількість дорогих лотів з ТОП-50 стосувалися закупівлі авіаційного гасу. На нього з 50 припав 21 лот на суму понад 1,37 млрд грн.

19 лотів з ТОП-50 були оголошені на придбання дизпального, хоча загальна сума підписаних контрактів тут становила 2,26 млрд грн. Для порівняння, наприклад, два лоти на придбання черевиків, що потрапили в ТОП, обійшлися в 178 млн грн.

Найчастіше Міністерство оборони закуповувало товари і послуги у "Чернігівторг" (416 виграних пропозицій з сумою договорів близько 2,5 млн грн), ФОП Фурс В. Г. (239 виграних пропозицій на 1 млн грн) і ФОП Семенов Д. О. (210 виграних пропозицій на 2,6 млн грн).

За сумою підписаних контрактів лідером стало підприємство "Окко Контракт", яке з 1 січня по 10 жовтня 2018 року підписало з МОУ та його підрозділами договорів на понад 1,7 млрд грн.

На другому місці за цим показником опинилася "Фірма "Фідея", основний вид діяльності якої - "Оптова торгівля хімічними продуктами", на третьому - "Українська Залізниця", а на четвертому і п'ятому - "Торум" і "Торговий дім "Сокар Україна", які також торгують пальним.

У ТОП-постачальників за фінансовими показниками потрапило також підприємство "Таланлегпром", заробивши 259 млн грн на закупівлях МОУ всього за 10 місяців 2018 року.

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Економічна правда