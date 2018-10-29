OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О чем все говорили сегодня?
О WOG. Гендиректор WOG Корецкий уволился из компании.
О рейтингах Украины. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В" со стабильным прогнозом.
О возможном кандидате в президенты. В Минобороны приписали Гриценко многомиллионные убытки. В прокуратуре не согласились.
О Коломойском. НБУ уже отсудил у Коломойского 1 миллиард гривен.
О подделках. В Украине изъяли более тысячи автомобилей с поддельными ID-кодами.
О депозитах. Украинские банки снизили ставки по депозитам.
О шахтах. У Гройсмана придумали, как "спасти" убыточные украинские шахты.
Об отношениях с РФ. Нардепы просят запретить импорт автомобилей из России.
И о Nike. Nike судится с украинской компанией через китайские подделки.
О чем все говорили сегодня?
На собственном опыте. День работы в McDonald's
Почему картошка хрустит, а кока-кола вкуснее, чем в магазине, сколько раз за день нужно мыть руки и как научиться разговаривать с детьми. Об этом и не только — в репортаже ЭП из ресторана самой популярной в мире сети "быстрой" еды.
Women in tech: как женщины меняют мир технологий
Разобрались, как работается женщинам в ИТ-компаниях в Украине и мире, и почему новые карьерные возможности для женщин выгодны всем.
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