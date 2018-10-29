Fitch оновило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валютах на рівні "В" зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в повідомленні агентства, на рейтинги України негативно впливає слабка зовнішня ліквідність, високі потреби в зовнішньому фінансуванні, обумовлені погашенням суверенних боргів і структурними слабкостями в сфері банківського сектора, інституційних обмежень, політичних і геополітичних ризиків.

У той же час Fitch відзначає підвищення надійності і узгодженості політики, поліпшення макроекономічної стабільності, скорочення держборгу і міжнародну підтримку.

Агентство уточнює, що короткостроковий РДЕ України в іноземній і національній валютах підтверджений на рівні "В".

Раніше Fitch Ratings вказало на високу залежність кредитоспроможності України від підтримки Міжнародного валютного фонду.

22 жовтня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "В-/В".