Нардепи просять заборонити імпорт автомобілів з Росії

Троє народних депутата України направили прем'єр-міністру Володимиру Гройсману депутатський запит з вимогою заборонити імпорт в Україну російських автомобілів.

Про це повідомляє Delo.ua.

"Вважаємо, що потрібно не обмежувати, а повністю заборонити імпорт транспортних засобів з країни-агресора, а тому звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією внести транспортні засоби походженням з Російської Федерації до переліку товарів, які заборонені до ввезення на митну територію України" , - заявив народний депутат Роберт Горват.

Нардепи також звернули увагу глави уряду на необхідність продовжити дію постанов Кабміну №1146 "Про ставки ввізного мита щодо товарів, що походять з Російської Федерації" і №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

Дія цих документів закінчується з 1 січня 2019 року.

У депутатському запиті йдеться, що в статті 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" передбачено, що в разі якщо інші держави, митні союзи або економічні об'єднання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні дії.

Серед таких дій є застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю.

У депутатському запиті йдеться, що до нардепів надходять численні звернення від підприємств української автомобілебудівної промисловості про необхідність обмежити імпорт транспортних засобів, походженням з Російської Федерації.

За даними нардепів за 7 місяців 2018 року з РФ в Україну було імпортовано транспортних засобів на 59 млн доларів, що на 14% більше аналогічного періоду минулого року.

Видання зазначає, що на території Закарпатської області розташований автомобільний завод "Єврокар", який наразі є єдиним діючим в Україні виробником легкових автомобілів.

За даними асоціації "Укравтопром" за 9 міс. 2018 року тут випущено 4388 автомобілів (+ 5,4% рік до року).

За даними автомобільних ЗМІ, з Росії в Україну ввозяться легкові автомобілі міжнародних компаній, вироблені на російських підприємствах.