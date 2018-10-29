В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з підробленими ID-кодами

В судовому реєстрі з'явилася справа про арешт автомобіля BMW, VIN-номер якого не збігся з даними в техпаспорті.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Власник стверджує, що придбав цей автомобіль разом зі свідоцтвом лише рік тому.

У судовому рішенні сказано, що поліція зупинила авто, щоб перевірити техпаспорт автомобіля.

Виявилося, що в свідоцтві було зазначено два номери автомобіля, тоді як в базі Національної поліції цей автомобіль зареєстрований за іншим номером.

"Це говорить про можливу підробку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або шасі (кузова, рами) автомобіля", - сказано в рішенні.

"Власник автомобіля на судовому засіданні зазначив, що є добросовісним користувачем автомобіля марки БМВ-525, який придбав разом із зазначеним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу близько року тому", - також говориться в рішенні.

Автомобіль був вилучений і на нього наклали арешт. Власник автомобіля був позбавлений права розпоряджатися і використовувати машину.

За даними МВС, у 2017 році були підроблені 1201 VIN-кодів на автомобілях. Маються на увазі лише ті випадки, які були виявлені.

"Зараз українці не мають можливості безкоштовно перевірити VIN-номер автомобіля при його придбанні. Таким чином багато хто стає жертвою шахраїв, які займаються кримінальним автобізнесом. Ми вважаємо, що МВС може відкрити дані про VIN-номера і захистити громадян від подібних ситуацій", - коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Економічна правда