У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові українські шахти

Уряд пропонує встановити пріоритетність включення до графіку навантаження генеруючих потужностей теплових електростанцій, що використовували 100 відсотків вугілля, видобутого в Україні.

Про це йдеться у проекті розпорядження уряду, наданому редакції Економічної правди Андрієм Герусом, експертом з питань енергетики.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабінету міністрів зазначається, що прийняття цього рішення необхідне для забезпечення енергетичної безпеки України.

"Закупівля імпортованого вугілля призводить до відтоку валюти, що призводить до погіршення торгового балансу країни, витрачаються кошти, що потенційно могли використовуватися на оновлення шахтного фонду України під час закупівлі вугілля українського видобутку і при цьому рівень державної підтримки на адресу шахт за останні два роки становив 2,9 млрд грн, що відповідає рівню витрат на імпорт вугілля", - йдеться у документі.

"Вибір на користь вітчизняного постачальника вугілля дозволить тепловій генерації заощадити до 900 млн грн на рік", - зазначається у записці.

На думку міністра енергетики Ігоря Насалика, використання українського ресурсу, як основного палива на ТЕС України можливо при перерозподілі навантаження в енергосистемі з блоків ТЕС, що використовують вугілля видобуте в Україні (марка "А/Т") на енергоблоки ТЕС, що використовують імпортоване вугілля (марка "Г") та перехід роботи блоків з антрацитової на газову групу вугілля протягом 2 років.

Також, кажуть в уряді, пріоритетність включення енергогенеруючого обладнання, що використовувало протягом останнього звітного кварталу 100 відсотків вугілля, видобутого в Україні, сприятиме модернізації та переобладнанню генеруючого обладнання ТЕС, "адже кошти від продажу електричної енергії генеруючі підприємства зможуть використовувати не на закупівлю імпортованого вугілля, а на переобладнання власного обладнання, і є одним із шляхів обмеження імпорту російського вугілля".

Міненерго надіслало проект розпорядження Мінфіну та Мінекономрозвитку на погодження.

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Економічна правда