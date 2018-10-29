Українські банки знизили ставки за депозитами

За підсумками минулого тижня середні ставки за вкладами в українських банках знизилися в євро, доларах і гривні.

Про це свідчить огляд депозитних програм в українських банках, опублікований виданням Liga.net.

Знизили процентні ставки для своїх депозитів "Альфа-Банк" і "Вернум Банк". "Укрексімбанк" і ПУМБ підвищили прибутковість гривневих вкладів.

Максимально подешевшали вклади в українській валюті терміном понад рік, на 0,13 п.п. до 13,11% річних. Прибутковість вкладів на термін від півроку до року знизилася на 0,07 п.п. і становить 13,78% річних. Вклади періодом від місяця до 3 впали в ціні на 0,02 п.п. до 11,01% річних.

Решта періодів не зазнали змін в ставках. Вартість безстрокових заощаджень у гривні становить 7,83% річних, а вкладів до місяця - 7,23% річних. Депозити строком від 3 до 6 місяців пропонують 12,87% річних.

Так само значно подешевшали доларові депозити. Вклади періодом понад півроку втратили в ціні 0,11 п.п. і пропонують 2,75% річних.

Заощадження від півроку до року подешевшали на 0,06 п.п. до 2,58% річних. Вклади терміном від 3 до 6 місяців впали в ціні на 0,04 п.п. до 2,09% річних.

Вартість заощаджень на термін від 1 до 3 місяців знизилася на 0,03 п.п. і становить 1,14% річних. Прибутковість безстрокових заощаджень становить 0,96% річних, а вкладів терміном до місяця - 1,09% річних.

Лідерами зниження ставок стали заощадження в євро на термін понад рік, їх прибутковість впала на 0,15 п.п. і становить 1,93% річних. Вклади періодом від 6 до 12 місяців втратили в ціні 0,12 п.п. і пропонують 1,79% річних.

Синхронно знизилися середні ставки для термінів від місяця до 3 і від 3 до 6 місяців (на 0,04 п.п. до 0,98% і до 1,49% річних відповідно). Решта періодів не змінили вартість вкладів. Безстрокові заощадження пропонують 0,59% річних, і вклади на період до місяця - також 0,59% річних.

Раніше повідомлялося, що Національний банк хоче простимулювати банки підвищити ставки за депозитами для населення.