OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об откровенных признаниях Данилюка и продаже Ocean Plaza.

О Данилюке. Министр финансов Александр Данилюк дал большое интервью Экономической правде, в котором рассказал о том:

как ему навязывали заместителей и кого из них лоббировал Кононенко;

что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет;

что Украина сможет договориться об очередном транше МВФ;

почему написал письмо послам G7.

Об Ocean Plaza. Dragon Capital хочет купить у компании, контролируемой в том числе россиянином, ТЦ "Ocean Plaza".

О долгах Укрнафты. НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает сценарий выкупа группой "Приват" части активов ПАО "Укрнафта" для погашения имеющегося налогового долга в 15 миллиардов гривен.

Об учетной ставке. Монетарный комитет НБУ выступает за сохранение жесткой монетарной политики в 2018 году даже в случае продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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Министр Данилюк: На мне испытывают то, что будет во время избирательной кампании

Кто хочет отставки министра финансов Александра Данылюка? Что будет с бюджетом страны без траншей МВФ? Как приближенный к президенту Игорь Кононенко оказывал давление на министра? Об этом — в интервью УП/ЭП с Александром Данылюком. (укр)

Полная деградация. Кто портит украинский чернозем

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