OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Об откровенных признаниях Данилюка и продаже Ocean Plaza.
О Данилюке. Министр финансов Александр Данилюк дал большое интервью Экономической правде, в котором рассказал о том:
как ему навязывали заместителей и кого из них лоббировал Кононенко;
что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет;
что Украина сможет договориться об очередном транше МВФ;
почему написал письмо послам G7.
Об Ocean Plaza. Dragon Capital хочет купить у компании, контролируемой в том числе россиянином, ТЦ "Ocean Plaza".
О долгах Укрнафты. НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает сценарий выкупа группой "Приват" части активов ПАО "Укрнафта" для погашения имеющегося налогового долга в 15 миллиардов гривен.
Об учетной ставке. Монетарный комитет НБУ выступает за сохранение жесткой монетарной политики в 2018 году даже в случае продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
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Министр Данилюк: На мне испытывают то, что будет во время избирательной кампании
Кто хочет отставки министра финансов Александра Данылюка? Что будет с бюджетом страны без траншей МВФ? Как приближенный к президенту Игорь Кононенко оказывал давление на министра? Об этом — в интервью УП/ЭП с Александром Данылюком. (укр)
Полная деградация. Кто портит украинский чернозем
Как изменилось состояние украинских черноземов за период независимости Украины? (укр)