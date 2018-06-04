Предпосылок для повышения "минималки" нет - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет.

Об этом она рассказал в интервью ЭП.

"Повышение" минималки "- это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 млрд. Гривен. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы ", - отметил министр.

"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к" минималки ", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд. Гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать о Антикоррупционный Суд, а не заниматься популизмом ", - добавил он.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.

Полный текст интервью читайте тут: Александр Данылюк: Сейчас на испытывают то, что будет во время избирательной кампании с кем-угодно

Экономическая правда