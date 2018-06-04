Данилюк надеется, что Украина получит очередной транш МВФ

По оценкам министра финансов Александра Данилюка, Украина сможет договориться об очередном транше МВФ.

Об этом она рассказал в интервью ЭП.

"Моя оценка - удастся", - ответил он на вопрос о привлечении транша.

"И мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали еще в первом квартале привлечь более двух млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее", - отметил министр.

По его словам, бюджет - 2018 формировался на базе того, что Украина будет оставаться в программе МВФ, а закон о Антикоррупционный суд должен был принят еще до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Верховная рада.

"Без МВФ нам значительные расходы придется останавливать", - подчеркнул Данилюк.

"Если нет МВФ - секвестр неизбежен", - подытожил он.

Напомним, МВФ предупредил Гройсмана о возможном срыве транша.

Полный текст интервью читайте тут: Александр Данылюк: Сейчас на испытывают то, что будет во время избирательной кампании с кем-угодно

Экономическая правда