Данилюк рассказал, как Кононенко лоббировал ему заместителя

Министров финансов Александр Данилюк рассказал, как ему навязывали заместителей и кого из них лоббировал Кононенко.

Об этом она рассказал в интервью ЭП.

Данилюк отметил, что у него уже два года нет "нужного" заместителя.

"Уманского сначала начинал толкать один из депутатов. Скажем так, один из очень приближенных к президенту депутатов", - отметил Данилюк.

На вопрос, был ли это Игорь Кононенко Данилюк ответил утвердительно.

"Я сказал "нет". Было много попыток назначить Уманского, но я говорил "нет"", - добавил он.

Как известно, кандидатуру Игоря Уманского, как потенциального заместителя министра финансов, озвучивали депутаты, в том числе бюджетного комитета давно - еще на этапе формирования команды заместителей министра финансов.

После конфликта с Натальей Яресько Уманский ушел из Минфина. В разговоре с ЭП он говорил, что не рассматривает возможности своего возвращения именно в Минфин, после чего публично критиковал министра финансов и президента.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с министром финансов Александром Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.

Полный текст интервью читайте тут: Александр Данылюк: Сейчас на испытывают то, что будет во время избирательной кампании с кем-угодно

Экономическая правда