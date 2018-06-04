Россияне хотят продать киевскую Ocean Plaza – СМИ

Igor Golovniov / ZUMAPRESS / ТАСС

"ТПС Недвижимость", контролируемая в том числе Игорем Ротенбергом, ведет с Dragon Capital переговоры о продаже ТЦ "Ocean Plaza".

Об этом сообщает российский Коммерсант со ссылкой на источники.

По словам источников, переговоры — на продвинутой стадии, но сделка пока не закрыта.

"Потенциальный покупатель ищет кредитора. Это требует времени, так как у местных банков есть проблемы с ликвидностью",— отмечает источник.

Отмечается, что ТЦ оценивается в 270–315 млн долларов: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.

Ранее Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра Victoria Gardens во Львове.

Экономическая правда