"Нафтогаз" готов пойти на разделение "Укрнафты" - СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает сценарий выкупа группой "Приват" части активов ПАО "Укрнафта" для погашения имеющегося налогового долга в 15 миллиардов гривен.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, рассматривается сценарий разделения активов "Укрнафты" по направлениям на условно газовое (газовые скважины и ГПЗ) и нефтяное (нефтяные скважины, товарные пункты, АЗС) с последующим их выкупом действующими акционерами "Укрнафты".

Вырученные от продажи активов деньги должны пойти на погашение существующего налогового долга. Независимая оценка активов, которые могут быть разделены между акционерами, уже проведена.

"На данный момент ПАО "Укрнафта" с привлечением представителей ее акционеров и юридических советников заканчивает рассмотрение независимого отчета об оценке стоимости активов (на основании которого планируется осуществить их разделение) в соответствии с определенными кластерами, а также заканчивает юридический анализ разработки возможных вариантов модели отчуждения активов и порядка получения необходимых для этого согласований", – говорится в ответе "Нафтогаза".

"Укрнафта" владеет 1 936 нефтяными и 168 газовыми скважинами, тремя ГПЗ для производства СУГ и стабильного конденсата, 43 буровыми установками и сетью из 537 АЗС (до аннексии Крыма и войны на Востоке Украины было 563 АЗС). Розничная сеть была приобретена у аффилированных с группой "Приват" компаний в 2003-2006 гг. за 547 млн долларов по тогдашнему курсу.

Вариант разделения "Укрнафты" является одним из двух сценариев погашения долга, предложенных "Нафтогазом" правительству. Вторым остается так называемая "досудебная санация", план которой разрабатывается с 2016 г.

Изначально "Укрнафта" просила правительство списать ей начисленные с 2014 г. проценты, штрафы и пени и рассрочить только "тело" задолженности (по данным "Укрнафты" это 11,8 млрд грн) на 3 года. Минфин и МЭРТ официально отвергли это предложение как такое, что "не соответствует требованиям законодательства и приведет к существенным потерям государственного бюджета".

Взамен "Укрнафта" попросила рассрочить долг включая штрафы на 8 лет и внести изменения в Налоговый кодекс, которые уже подготовлены и переданы в Кабмин.

При этом разработанный руководством "Укрнафты" план погашения налогового долга не рассчитан на возврат в компанию выведенных в 2015-2016 г. около 18,7 млрд грн путем выдачи авансов и безоплатной передачи нефти, компаниям, аффилированным с группой "Приват".