НБУ не снизит учетную ставку в 2018 году

Большинство членов монетарного комитета Национального банка выступает за сохранение жесткой монетарной политики в 2018 году в случае продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом сообщается в протоколе майского заседания монетарного комитета НБУ.

"Члены комитета монетарной политики отметили, что в случае развития событий по базовому сценарию, который предполагает продолжение сотрудничества с МВФ, Нацбанку целесообразно осуществить дальнейшую либерализацию валютных ограничений, чтобы поддержать экономическое развитие", - говорится в тексте протокола.

"Вместе с тем большинство членов комитета согласилось, что вероятность снижения учетной ставки к концу текущего года является низкой", - указывается в документе.

В случае дальнейшего промедления структурных реформ и отсутствия финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов ситуация будет развиваться по другому, альтернативному сценарию.

Члены комитета считают, что само по себе неполучение кредитного транша МВФ не является поводом для повышения учетной ставки.

Будущие решения по учетной ставке, в случае развития событий по альтернативному сценарию, будут зависеть от оценки комплекса рисков.

Вместе с тем они предупреждают: украинская экономика, как и раньше, существенно зависит от ситуации на внешних рынках - как финансовых, так и товарных.

Следовательно, отсутствие финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов повышает уязвимость экономики и финансового рынка страны, особенно в условиях ограниченного доступа на мировые рынки капитала.

Напомним, 24 мая правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Экономическая правда