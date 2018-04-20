OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О бензине, Ощадбанке и реформах.

О переговорах с Газпромом. Переговоры между НАК "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом провалились. "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию Украины.

О ВВП. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в I квартале 2018 года, по оценкам Национального банка, составил 2,3%.

О бензине. Комиссия отказала "Укртатнафте" Коломойского в проведении спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов.

Об Ощадбанке. Прокуратура подозревает Ощадбанк в переплате 25-30% стоимости на IT-закупках на 550 миллионов гривен.

Об элеваторах. Антимонопольный комитет выдал разрешение компании "International Finance Corporation", которая входит в структуру Всемирного банка, на приобретение трех элеваторов агрохолдинга "Мрия".

О евроколее со Львова. Украина может реализовать проект евроколеи Львов-Варшава, предусматривающий строительство комбинированного пути на участке Львов-Перемышль.

Об украинском паспорте. Украина за год поднялась с 99-го на 80-ое место в Индексе гражданств мира, попав в тройку стран с самым заметным ростом ценности гражданства.

Об Укрнафте. Государственная фискальная служба описала имущество ПАО "Укрнафта" еще на 3,3 миллиарда гривен. Налоговая задолженность "Укрнафты" на сегодня составляет около 15 млрд гривен.

О реформах. Международный валютный фонд отмечает ослабление реформаторских усилий власти Украины.







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