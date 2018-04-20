Порошенко рассказал о намерении соединить евроколеей Львов и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львов рассказал о намерении построить узкую железнодорожную колею в Европу.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Помимо оживления авиационного сообщения, мы также обсуждаем проект строительства узкой железнодорожной колеи из Европы во Львов, что увеличит значение Львова как железнодорожного хаба, облегчит жизнь туристам и улучшит ситуацию с грузоперевозками", - отметил президент.

Еще в прошлом году в Министерстве инфраструктуры говорили о развитии евроколеи сообщением Львов - Рава-Руська - Варшава.

Ранее уже озвучивался вариант реализации проекта евроколеи Львов-Варшава, предусматривающий строительство комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль общей протяженностью 67 км.

Самой распространенной в мире шириной колеи является 1435 мм (4 фута и 8,5 дюймов). Такую колею имеют 60% железных дорог мира, в частности железные дороги Северной Америки, Китая и Европы (за исключением стран СНГ, Балтии, Финляндии, Ирландии, Испании и Португалии).

В Украине пока эксплуатируются колеи шириной 1520 мм. Так, с середины XIX века стандартом на железных дорогах Российской империи (позже - СССР), Финляндии и Монголии была ширина колеи 1524 мм. С мая 1970 года по начало 1990-х железные дороги СССР были переведены на колею 1520 мм.

На сегодня в Украине находится наибольшее количество стыковочных узлов (около 15) - на границе с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Европейская правда