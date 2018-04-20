ДФС описала имущество "Укрнафты" еще на 3,3 миллиарда гривен
Пятница, 20 апреля 2018, 13:35
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Государственная фискальная служба описала имущество ПАО "Укрнафта" еще на 3,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Налоговый управляющий дополнительно описал в налоговый залог имущество ПАО "Укрнафта" на сумму 3,3 млрд гривен (скважины и оборудования), согласно данным, полученным от "Геоинформ Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что "Укрнафта" пытается в судебном порядке оспорить ранее проведенное ДФС описание его имущества на 11,2 млрд гривен.
По данным ДФС, налоговая задолженность "Укрнафты" на сегодня составляет около 15 млрд гривен.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка - около 42% акций.
Экономическая правда