Ощадбанк обвиняют в растрате средств

Прокуратура подозревает Ощадбанк в переплате 25-30% стоимости на IT-закупках на 550 миллионов гривен.

Об этом сообщает FinBalance.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 5 апреля, в рамках досудебного расследования уголовного производства №42017101060000207 расследуются не только возможные злоупотребления отстраненного от должности директора казначейства Ощадбанка, которому в марте сотрудники СБУ и прокуратуры объявили о подозрении.

Как констатируется в судебных материалах, также следствием "установлены дополнительные факты хищения должностными лицами АО "Ощадбанк" денежных средств при осуществлении закупок".

Как отмечается, Ощадбанк в период с 2014 по 2017 годы провел конкурсные торги по закупкам вычислительных машин, частей, приборов к ним, и программного обеспечения, победителем которых становились ООО "Навигатор", ООО "Навигатор Корпорейшн", ГП "ЭС ЭНД ТИ Украина" ООО "БМС Консалтинг" и ООО "Мир ИТ".

"Компьютерное оборудование закуплено государственным банком по ценам, выше на 25-30% от рыночных на общую сумму более 550 млн гривен. Полученные денежные средства указанными компаниями частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами АО "Ощадбанк"", - говорится в постановлении Печерского райсуда.

Кроме того, в документе упоминается, что в период с 2014 по 2017 год между Ощадбанком в лице заместителя председателя правления и ООО "ПрайсуотерхаусКуперс", ООО "ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс", ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)", ООО "КПМГ-Украина" и ЧАО "КПМГ Аудит" "подписаны договоры, предметом которых является предоставление консультационных и юридических услуг по сопровождению конкурсных торгов при осуществлении закупок государственным банком работ и услуг".

"Указанные договоры подписаны несмотря на то, что в структуре АО Ощадбанк есть Управление сопровождения осуществления закупок, которое непосредственно занимается сопровождением конкурсных торгов, а именно анализом участников торгов, их проведением и подготовкой тендерной документации. Кроме того, в государственном банке есть юридический департамент, который обеспечивает юридическое сопровождение конкурсных торгов", - говорится в постановлении Печерского райсуда.

"Вышеупомянутое указывает на возможную растрату денежных средств со стороны должностных лиц АО "Ощадбанк" в особо крупном размере на сумму более 15 млн гривен", - добавляется там.

Напомним, правоохранители в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в банковской сфере разоблачили топ-менеджера АО "Ощадбанк" на хищении денег государственного учреждения.

Экономическая правда