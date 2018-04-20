НБУ оценил рост ВВП в первом квартале на уровне 2,3%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в I квартале 2018 года, по оценкам Национального банка Украины, составил 2,3%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В Нацбанке отмечают, что рост произошел в первую очередь вследствие дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры.

"Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со II квартала", – отметили в НБУ.

В то же время НБУ указывает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности в транспорте и строительстве.

По мнению центробанка, внутренний спрос остался основным фактором экономического роста.

Частное потребление поддерживали дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.

Напомним, согласно макрофинансовому прогнозу Кабмина номинальный ВВП в 2019 году составит 3 733,9 млрд гривен, реальный ВВП 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) - 6,5%.

Экономическая правда