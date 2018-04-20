МВФ: В Украине замедлились реформы

Пол Томсен

Международный валютный фонд отмечает некоторое ослабление реформаторских усилий властей Украины.

Об этом сказал глава европейского департамента Фонда Пол Томсен во время брифинга в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Длительное промедление с очередным пересмотром программы говорит само за себя", - сказал он.

Он также сообщил, что пока сложившаяся ситуация не несет существенного риска для Украины, в том числе ввиду заслуживающей высоких оценок монетарной политики Национального банка.

В то же время Томсен отметил, что замедление реформ грозит Украине утраченными возможностями.

Напомним, во время встречи с президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.

После встречи Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Как сообщалось, Национальный банк считает, что если Украина не получит следующий транш от Международного валютного фонда до июля, то программа сотрудничества вероятно прекратится.

Ранее министр финансов Александра Данилюк заявил, что прекращение сотрудничества с Международными финансовыми организациями светитпроблемами с платежеспособностью государства.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

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