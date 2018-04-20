"Укртатнафта" Коломойского не смогла добиться ограничения импорта бензина

Межведомственная комиссия по международной торговле отказала ПАО "Укртатнафта" в проведении спецрасследования в отношении импорта нефтепродуктов.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Соответствующее решение МКМТ приняла на заседании 20 апреля.

"С учетом отсутствия резкого и непредвиденного роста импорта МКМТ приняла решение о нецелесообразности начала специального расследования", - заявили в МЭРТ.

"В то же время, МКМТ прислушалась к мнению общественности о том, что внедрение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторных топлив, возникновению дефицита и резкому росту цен как на топливо, так и на другие потребительские товары", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта олигарх Игорь Коломойский через компанию "Укртатнафта" попросил ввести ограничения на импорт нефтепродуктов в Украину.

В 60-страничном документе была приведена аргументация в пользу проведения спецрасследования и введения квот и пошлин на ввоз топлива из России, Беларуси и других стран.

Среди аргументов — поддержка отечественного производителя, диверсификация источников поставок, забота о потребителях, защита национальных интересов и снижение зависимости от топлива страны-агрессора.

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Экономическая правда