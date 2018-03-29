OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О 4G. Vodafone может запустить 4G уже на этой неделе.

О Косюке. Мироновский хлебопродукт готов инвестировать во французскую Doux 76 миллионов евро.

О Ryanair и украинских "айтишниках". Авиакомпания Ryanair планирует создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных - работать там будут украинские IT-специалисты.

О долгах. "Нафтогаз" требует взыскать 5,2 миллиарда из "Укртрансгаза".

О блокчейн. Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, куда собирается внедрять блокчейн в инфраструктуре.

Об электричке в "Борисполь". Укрзализныця через свой региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" объявила два тендера в рамках обновленного проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь".

О налоговых инспекциях. Районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к Главному управлению ДФС в регионах.

О Telegram. У большинства пользователей перестал работать мессенджер Telegram. Он был недоступен чуть более 3-х часов. За это время мошенники успели заработать около 30 тысяч долларов.

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