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"Нафтогаз" вимагає стягнути 5,2 мільярда з "Укртрансгазу"

Четвер, 29 березня 2018, 12:00
 

НАК "Нафтогаз України" подав позов з вимогою стягнути зі своєї дочірньої компанії ПАТ "Укртрансгаз" 5,187 мільярда гривень боргу за контрактом поставки природного газу для технологічних потреб ГТС.

Відповідний позов буде розглянутий 3 квітня, випливає з рішення Госпсуду Києва, передає enkorr.

Йдеться про постачання до 1,6 млрд куб м газу для технологічних потреб ГТС і послуг балансування системи в січні-квітні 2017 року.

Початкова сума контракту становила 13,4 млрд грн, але остаточний розмір міг змінитися в залежності від цін прейскуранта "Нафтогазу" і фактичних обсягів поставки.

У квітні 2017 року уряд, погоджуючи передачу майнових прав "Нафтогазу" за цим договором в забезпечення кредиту Укрексімбанку, оцінив їх в 11,2 млрд грн.

Договором була передбачена оплата газу за фактом поставки, до 25 числа наступного місяця.

Чистий борг за газ за цим контрактом, пред'явлений в позовній заяві "Нафтогазу", становить 2,048 млрд куб м, решта - пеня і відсотки за несвоєчасну оплату.

Зокрема, материнська компанія нарахувала пеню в 1,7 млрд грн, 1,2 млрд грн інфляційних і ще 228 млн грн 3% річних

У прес-службі "Укртрансгазу" причину виникнення неврегульованого боргу перед материнською компанією коментувати відмовилися, посилаючись на позицію юрдепартаменту.

Також в компанії відмовилися повідомити, чи є у оператора ГТС нерегульована заборгованість перед іншими постачальниками газу для технологічних потреб.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" є природною монополією, і його дохідна частина повністю регулюється НКРЕКП.

Раніше "Укртрансгаз" заявляв, що сумарний борг його контрагентів за послуги балансування становить 21,3 млрд грн.

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