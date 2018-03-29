Ryanair хоче працевлаштувати 250 українських IT-фахівців

Авіакомпанія Ryanair планує створити в Україні свій дата-центр для зберігання і обробки даних - працювати тут будуть українські IT-фахівці.

Про це в інтерв'ю ЦТС розповів гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі.

"У нашій авіакомпанії є величезна потреба в зберіганні та обробці даних. З кожним днем ​​їх стає все більше і нам потрібні компетентні ресурси для цього", - сказав О'Лірі.

"З досвіду роботи свого дата-центру в польському Вроцлаві, ми знаємо, що українці мають таку компетенцію. Там з 250 працівників більше 50% - це IT-фахівці з України", - заявив гендиректор компанії.

"Ми вважаємо, що було б значно ефективніше створити ще один дата-центр нашої компанії в Україні, і тут працевлаштувати ще 250 українських фахівців. У вас дійсно є дуже компетентні кадри. Ми вже працюємо над цим", - повідомив О'Лірі.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

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Економічна правда