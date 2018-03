У Telegram стався глобальний збій

29 березня близько 11 години за київським часом у більшості користувачів перестав працювати месенджер Telegram.

Цю інформацію підтвердили в офіційному Twitter-акаунті Telegram.

If you're in Europe, Middle East, or the CIS countries, please hang on. We're working to bring you back online. https://t.co/4PxSdx5VDh

"На даний момент у наших користувачів в Європі, на Близькому Сході і в країнах СНД з'явилися проблеми з підключенням. Ми вивчаємо цю проблему і сподіваємося незабаром повернути вас в онлайн", - наголошується в повідомленні.

Пізніше засновник месенджера в своєму Twitter-акаунті назвав причину збою.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.