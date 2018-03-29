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У Telegram стався глобальний збій

Четвер, 29 березня 2018, 13:30
 

29 березня близько 11 години за київським часом у більшості користувачів перестав працювати месенджер Telegram.

Цю інформацію підтвердили в офіційному Twitter-акаунті Telegram.

"На даний момент у наших користувачів в Європі, на Близькому Сході і в країнах СНД з'явилися проблеми з підключенням. Ми вивчаємо цю проблему і сподіваємося незабаром повернути вас в онлайн", - наголошується в повідомленні.

Пізніше засновник месенджера в своєму Twitter-акаунті назвав причину збою.

"Відключення живлення в кластері серверів Telegram викликає проблеми в Європі. Ми працюємо, щоб виправити це, але багато що залежить від того, коли провайдер центру обробки даних налагодить силове обладнання", - написав він.

Нагадаємо, стало відомо, якими месенджерами користуються українці.

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Економічна правда

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