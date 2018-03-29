У Telegram стався глобальний збій
29 березня близько 11 години за київським часом у більшості користувачів перестав працювати месенджер Telegram.
Цю інформацію підтвердили в офіційному Twitter-акаунті Telegram.
If you're in Europe, Middle East, or the CIS countries, please hang on. We're working to bring you back online. https://t.co/4PxSdx5VDh— Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.
"На даний момент у наших користувачів в Європі, на Близькому Сході і в країнах СНД з'явилися проблеми з підключенням. Ми вивчаємо цю проблему і сподіваємося незабаром повернути вас в онлайн", - наголошується в повідомленні.
Пізніше засновник месенджера в своєму Twitter-акаунті назвав причину збою.
Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.— Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.
"Відключення живлення в кластері серверів Telegram викликає проблеми в Європі. Ми працюємо, щоб виправити це, але багато що залежить від того, коли провайдер центру обробки даних налагодить силове обладнання", - написав він.
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Економічна правда