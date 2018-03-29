Vodafone може запустити 4G вже на цьому тижні

Vodafone Ukraine обіцяє запустити 4G найближчим часом.

Про це повідомила СЕО компанії Ольга Устнінова.

За її словами, якщо компанія отримає рахунки від Українського державного центру радіочастот до кінця дня, то сплатить їх і зможе запустити 4G вже в п'ятницю, 30 березня.

Якщо рахунки прийдуть завтра, то, відповідно, 4G запрацює з понеділка, 2 квітня.

Компанія запускає 4G в діапазоні 2,6 ГГц в 28 українських містах.

Раніше всі оператори прогнозували запуск 4G-зв'язку в кінці березня-початку квітня.

Нагадаємо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

В ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

В суммі держава отримала - 7,89 мільярда за 4G.

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Економічна правда