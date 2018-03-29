Харрасмент по-украинск: как товарищ Кононенко пристал к газовому бизнесу Иванющенко

До сих пор главным скупщиком энергетических активов окружения Януковича считался Павел Фукс, но его гегемония пошатнулась. Конкурентом Фукса стал Николай Злочевский. В развитии своей бизнес-империи Злочевский опирается на двадцатилетние отношения с другом президента Игорем Кононенко.

До сих пор главным скупщиком энергетических активов окружения Виктора Януковича считался Павел Фукс. За два года он оформил на родственные структуры доли экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого в компаниях "Укрнефтебурение" и "Голден Деррик", владеющих десятками месторождений.

Сейчас гегемония Фукса пошатнулась. Его конкурентом стал основатель Burisma Group Николай Злочевский, начавший кампанию по скупке газодобывающего бизнеса легендарного "смотрящего" времен Януковича Юрия Иванющенко.

Первая стадия процесса пройдена: недавно Злочевский поглотил ООО "Альба ресурс" и ООО "Мировонкабудмонтаж", владеющие крупными месторождениями углеводородов в Харьковской области. Впереди — покупка инжиниринговой фирмы "Сфера плюс", у которой есть газовый промысел на Ивано-Франковщине.

В развитии своей бизнес-империи Злочевский опирается на двадцатилетнюю дружбу с Игорем Кононенко. Пока эта стратегия себя оправдывает: Злочевский стал единственным экс-"регионалом", в отношении которого ГПУ сняла претензии. Благодаря этому он смог вернуться в Украину после четырех лет отсутствия.

Прыжок в ширину

Николай Злочевский возглавил Министерство экологии и природных ресурсов 4 июля 2010 года, на пятый месяц президентства Виктора Януковича. С того дня жизнь данного ведомства превратилась в сплошной оксюморон.

Отчасти потому, что по утрам к центральному офису Минэкологии в спальном районе Киева по улице Лыпкивского, 35 стал приезжать кортеж министра во главе с экзотическим Rolls-Royce Phantom. Отчасти потому, что монолитная команда "регионалов" начала публичную борьбу за контроль над министерством.

Считалось, что главными конкурентами Злочевского были Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, по квоте которых должности заместителей главы Минэкологии тогда получили соответственно Николай Романов и Дмитрий Мормуль.

На самом деле основным неприятелем Злочевского стал никому не известный Эдуард Ставицкий. Он возглавлял Госслужбу геологии и недр, отвечающую за выдачу и аннулирование спецразрешений на эксплуатацию месторождений.

"В конце 2010 года Эдик продавил через Кабмин изменение положения о Госгеослужбе, после чего она вышла из подчинения министерства", — говорит один из сотрудников Минэкологии тех времен.

По его словам, тогда же стараниями Ставицкого Госгеослужба подменила Минэкологии в функциях управления НАК "Надра Украины" — госкомпании, которая на тот момент владела десятками месторождений нефти и газа.

Считалось, что секрет влиятельности Ставицкого заключался в его дружеских отношениях с тогдашним главой Минагрополитики Николаем Присяжнюком, который тогда был известен как бизнес-партнер Юрия Иванющенко, имеющего статус личного товарища Виктора Януковича.

Однако источники ЭП объясняют успех Ставицкого иначе. "Эдик стал напрямую общаться с Сашей (Александром Януковичем. — ЭП), минуя Присяжнюка. Саша дал ему карт-бланш", — говорит источник в СБУ.

По его словам, найти подход к старшему сыну президента Ставицкому удалось благодаря его личному авторскому проекту, реализованному специально под Александра Януковича в рамках компании "Голден Деррик".

Ей было выдано три десятка месторождений, занимающих 70% территории Полтавской области — главного региона производства природного газа в стране.

Лицензии на эти участки выдавались вне конкурса, в рамках разработанного командой Ставицкого "Порядка выдачи спецразрешений на пользование недрами", утвержденного Кабмином весной 2011 года постановлением №615.

Этим дело не ограничилось. В 2011 году под угрозой потери прав на разработку крупнейшего газоносного участка в Харьковской области — Сахалинского месторождения — оказалась компания "Укрнефтебурение", которой вскладчину владели Николай Злочевский и Игорь Коломойский.

"Проблему с потерей "Сахалинки" "Укрнефтебурению" создал Эдик. Его служба нашла нарушения в программе работ", — говорит экс-сотрудник Минэкологии. По его словам, к решению этой проблемы Злочевский привлек "тяжелую артиллерию": своего друга, тогдашнего вице-премьера Андрея Клюева.

Однако вес Александра Януковича оказался больше. Структуры Злочевского были вынуждены продать свою долю в "Укрнефтебурении" структурам Ставицкого, который также фронтировал интересы старшего сына Януковича. Весной 2012 года Злочевский был уволен из Минэкологии, уступив кресло Ставицкому.

У меня к вам пари

Бегство Виктора Януковича в Россию в 2014 году обнулило влиятельность всех его сторонников, включая Ставицкого. Спасать награбленное решили путем продажи активов представителям новой власти.

Именно поэтому упомянутые "Голден Деррик" и "Укрнефтебурение" перешли под контроль Фукса, которого журналисты не раз видели в Администрации президента. С того момента о судьбе других энергетических активов окружения Януковича ничего не было известно. Сейчас эта пауза в прошлом.

Как стало известно ЭП, эстафету у Фукса перехватил непотопляемый Злочевский. В конце 2017 года он выкупил две газодобывающие компании у Иванющенко.

Речь идет про ООО "Альба ресурс" и ООО "Мировонкабудмонтаж", владеющие специальными разрешениями на разработку соответственно Южно-Медведовского и Южно-Хрестищенского месторождений газа в Харьковской области суммарными запасами около 8 млрд куб м.

Во времена президентства Виктора Януковича эти компании контролировал подконтрольный Иванющенко фонд "Новые технологии". Сейчас контрольные пакеты, 51%, обоих ООО перешли в собственность неизвестных кипрских офшоров Dafresion Services Limited и Dimoreno Ventures Limited.

По данным источников ЭП, эти компании из Лимассола представляют интересы Злочевского. Об этом свидетельствует главный косвенный признак: после смены учредителей "Альба ресурс" и "Мировонкабудмонтаж" получили новый управляющий менеджмент, который имеет прямую связь со Злочевским.

Так, директор фирмы "Альба ресурс" Сергей Гурский в свое время возглавлял ООО "Геофизическая компания "Викинг", чей киевский номер телефона является номером фирмы "Инфоксводоканал", лично принадлежащей Злочевскому.

Кроме того, недавно назначенный глава фирмы "Мировонкабудмонтаж" Зиновий Карман являлся помощником народного депутата Николая Лисина — бизнес-партнера Злочевского по компании Burisma Group, который погиб в 2011 году в автокатастрофе на киевской окружной трассе.

Генпрокуратура в помощь

Почему эта сделка прошла только сейчас, спустя четыре года после краха команды Януковича? Для этого есть две причины.

Первая — и "Альба ресурс", и "Мировонкабудмонтаж" оперировали пятилетними разрешениями, срок действия которых истек 13 января 2016 года.

Однако гарантий того, что команда Иванющенко сможет добиться пролонгации этих лицензий, не было. Причина — "Юра Енакиевский" является фигурантом уголовного производства Генпрокуратуры, открытого по факту "организации хищения государственных средств в особо крупных размерах".

Из-за этого Злочевский согласился рассматривать сделку с токсичным продавцом только в конце 2016 года, когда менеджмент Иванющенко утряс последние бумаги с продлением спецразрешений для компаний "Альба ресурс" и "Мировонкабудмонтаж" на новый пятилетний период — до 13 января 2021 года.

Вторая причина — Злочевский до конца 2017 года был невъездным в Украину, поскольку являлся участником уголовного производства, открытого МВД весной 2014 года "по факту незаконного завладения средствами на сумму более 300 млн грн организованной группой должностных лиц Минэкологии".

В рамках этого процесса в начале 2015 года тогдашний глава ГПУ Виталий Ярема заявил об объявлении Злочевского в розыск. После этого суды наложили арест на активы бизнесмена. Однако уже в начале 2017 года Burisma заявила о закрытии всех процессуальных и судебных действий в Украине в отношении своего президента Николая Злочевского и операционных компаний группы.

"Данное решение — результат взаимной многомесячной работы двух команд — Генеральной прокуратуры и Burisma Group", — говорилось в сообщении.

По официальной версии, мировая между Генпрокуратурой и компанией Burisma стала результатом согласия Злочевского заплатить в госбюджет 180 млн грн штрафа. Реальная причина интереснее.

"Злочевский и Кононенко — старые друзья. Они знакомы больше 20 лет, жили на Рейтарской (улица в центре Киева. — ЭП), ходили в один спортзал, занимались борьбой. Их связывают человеческие отношения, а не бизнес", — говорит источник ЭП. По его словам, Кононенко содействовал реабилитации Злочевского.

Собственно, армейский друг президента не сделал ничего особенного: он поступил так, как во времена Януковича с ним поступал Злочевский в статусе главы Минэкологии. "Злочевский лично принимал Кононенко в комнате отдыха министра в 2011 году, лично решал его вопросы", — говорит источник ЭП.

Он предполагает, что, опираясь на эти отношения, Злочевский позволил себе два месяца назад вернуться в Украину и уже начал строить новые планы развития.

Один из рассматриваемых им объектов для поглощения — "Инжиниринговая компания "Сфера плюс", которая также принадлежит структурам Иванющенко.

Правда, чтобы эта сделка стала возможной, команде Иванющенко предстоит пройти уже известную дорогу: добиться пролонгации принадлежащего этой компании специального разрешения на Коломыйскую газовую площадь, срок действия которого истекает через полтора года.