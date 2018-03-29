УЗ оголосила перші тендери на електричку до "Борисполя"

Укрзалізниця через свій регіональний філіал "Південно-західна залізниця" оголосила два тендери в рамках оновленого проекту зі створення залізничного сполучення між Києвом і аеропортом "Бориспіль".

Про свідчать дані системи Prozorro, передає avianews.com.

Перший тендер, оціночна вартість робіт по якому становить 112,67 млн ​​грн, розбитий на два лоти.

Перший лот включає будівництво опор естакади. Роботи повинні бути виконані до 30 вересня 2018 року. Їх оціночна вартість вказана на рівні 103 млн грн.

В рамках другого лота Укрзалізниця хоче закупити роботи по монтажу металевих прогонових будов вартістю до 9,67 млн ​​грн. Кінцевий термін виконання робіт - 31 жовтня 2018 року.

Другий тендер з оціночної ціною 17,02 млн грн передбачає закупівлю робіт з фарбування та посилення металевих прогонових будов з терміном виконання до 31 серпня 2018 року.

Нагадаємо, 16 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд підтримав будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення з аеропортом Бориспіль.

У протоколі наради зазначений маршрут руху поїздів: вокзал "Київ-Пасажирський" → станція "Видубичі" → вокзал "Дарниця" → ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Передбачається, що до 1 червня Мінінфраструктури, Укрзалізниця і аеропорт Бориспіль повинні провести необхідні організаційні та технологічні заходи, пов'язані з підготовкою і початком з 1 червня будівельних робіт. Пуск поїздів на новому маршруті має відбутися 1 грудня.

Згідно з раніше поданими планами, між Києвом і аеропортом Бориспіль курсуватимуть 11 рейкових автобусів PESA 620M, розрахованих на перевезення 91 пасажира, і два рейкових автобуси PESA 630М на 192 пасажири. Зараз ця техніка виконує рейси на регіональних маршрутах Укрзалізниці.

Вартість проїзду в поїзді між Києвом і аеропортом Бориспіль може становити 80-100 грн.