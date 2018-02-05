OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О янтаре, смерти Ланоса и Минфине в МММ.

О янтарных месторождениях. Генеральная прокуратура Украины пропустила сроки обращения в суд о незаконной лицензии коммунального предприятия "Волиньприродресурс", отдав таким образом месторождения бизнес-партнеру председателя Волынского облсовета.

О возмещении НДС. Крупнейшим получателем возмещения налога на добавленную стоимость в январе 2018 года стал экспортер масла и агропродукции "Кернел Трейд" – 931,5 млн гривен. Согласно данным ГКС, в тройке лидеров также оказались комбинат "Азвсталь" из группы Метинвест - 768 млн гривен и Каргилл - 652 млн гривен.

О главе НБУ. Нацбанк может получить нового руководителя уже до конца месяца.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности также порекомендовал парламенту уволить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить на эту должность Якова Смолия.

О фондовых индексах. Фондовые индексы по всему миру падают, Dow Jones потерпел одну из самых сильных потерь с 2008 года.

Об учетной ставке. В НБУ допускают повторное повышение учетной ставки при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления.

О рейтингах. Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.

О смерти Ланоса. Ланос умер, да здравствует ... Что? Владелец ЗАЗ рассказал о замене.

О Минфине и МММ. Минфин втянули в махинации финансовой пирамиды "МММ". От имени Министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за участие в пирамиде Мавроди.

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