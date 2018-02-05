Власник ЗАЗ розповів, коли з'явиться заміна "Ланосу"

Запорізький автомобілебудівний завод розглядає можливість серійного виробництва нового автомобіля.

Про це в інтерв'ю Liga.net сказав власник УкрАВТО Таріел Васадзе.

"Lanos ще міг би жити - це було гарне авто за співвідношенням ціна/якість. Але прийнято рішення припинити виробництво. Ведемо переговори, щоб поставити на його місце більш модернізовану машину. Однак вона з'явиться не раніше ніж через два роки", - повідомив Васадзе.

Він підкреслив, що економічно доцільний обсяг виробництва - як мінімум 50 тисяч автомобілів на рік.

"А це можливо, коли внутрішній ринок досягне розміру не менше ніж 300 тисяч нових легкових автомобілів", - зазначив голова УкрАВТО.

За словами Васадзе, щоб поставити нову модель на діючому сучасному заводі, треба інвестувати не один мільярд доларів.

"Це можна робити, але для цього потрібен відповідний обсяг продажів на місцевому ринку, і не повинно бути економічних стресів, які у нас спостерігаються з періодичністю в п'ять років", - сказав він.

Як повідомлялося, "Запорізький автомобілебудівний завод" зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos.

Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто, а також проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення.

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