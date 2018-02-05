Мінфін втягнули у махінації фінансової піраміди "МММ"

Міністерство фінансів повідомляє про спроби шахрайства від імені міністерства.

Про це йдеться на офіційному сайті Мінфіну.

"Останнім часом до Мінфіну надходять повідомлення про те, що від імені Міністерства здійснюються дзвінки громадянам та пропонується компенсація за минулу участь в АТ "МММ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шахраї телефонують з міста Києва під різними іменами та говорять, що за рішенням суду Мінфін зараз виплачує відповідну "компенсацію". Далі повідомляють, куди слід приїхати, щоб поновити квитанції, та який "податок" для цього необхідно сплатити.

"З огляду на вказане повідомляємо, що, оскільки відповідно до статті 152 Цивільного кодексу України акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, а також враховуючи те, що держава не брала на себе зобов’язань щодо здійснення будь-яких виплат акціонерам АТ "МММ", інформація про здійснення зазначених виплат Мінфіном є неправдивою", - зазначають у міністерстві.

У разі надходження таких дзвінків Мінфін радить звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, засновник МММ Сергій Мавроді розповів що може обрушити курс біткоїна, якщо відмовиться від його використання.

Економічна правда